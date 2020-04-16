«Вместо комбинезона – халат из одноразовой простыни» 5 16.04.2020, 16:59

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В Кобрине медики вынуждены шить защиту от COVID-19.

Больные с двусторонней пневмонией из Бреста с прошлых выходных начали поступать в Центральную районную больницу Кобрина. 14 апреля Минздрав сообщал только о 73 случаях заражения коронавирусом в Брестской области. По информации источников «Белсата», медучреждения Бреста не справляются с наплывом пациентов с воспалением легких и COVID-19. Медсестра ЦРБ Валентина (имя изменено) на условиях анонимности рассказала о ситуации в городе и об острой нехватке средств защиты как для медперсонала, так и для больных.

Центральную районную больницу Кобрина не закрыли полностью, но с февраля учреждение на карантине, посещение пациентов запрещено. С большего это все меры защиты от коронавируса. По словам медсестры ЦРБ Валентины, больные с двухсторонней пневмонией начали поступать к ним на прошлых выходных, скорые из Бреста едут каждый день. Но и в ЦРБ, и в местной «инфекционке» у медперсонала практически отсутствуют даже минимальные средства защиты от инфекции.

«В «инфекциоке» лежат с подтвержденным коронавирусом, к нам привозят больных с двусторонней пневмонией, по которым пришли первые отрицательные тесты. У нас в Кобрине тестов нигде не сделаешь, их просто нет», – рассказала она.

Валентина утверждает: главный врач ЦРБ Николай Брашко заверил начальство, что больница в боевой готовности, но в итоге медперсонал сам шьет защиту из подручных средств. Все, что могут сделать медики на дому, – это одноразовы халаты, колпаки, бахилы, нарукавники, которые часто приходится надевать вместо бахил. Все – из одноразовых простыней и за свои деньги.

«У нас нет ни костюмов, ни комбинезонов. Очки тоже сами себе покупали. Даже не закрытого, а открытого типа. Просто потому, что они дешевле, а покупаем мы все за свои, и неоткуда брать денег. Респираторы купить негде, мы шьем марлевые повязки», – рассказала Валентина.

Подобная ситуация наблюдается и в роддоме. Пока, по словам Валентины, подтвержденных рожениц с COVID-19 там нет, но медикам приказали работать со всеми, как с больными, потому что каждая женщина потенциально может быть заражена:

«Коллеги не знают, чего ждать. Уже поступают и с температурой, и сухим кашлем, но нечего надеть, только одноразовые шапочки и маски. Анализов естественно никто не делает, они все вместе лежат. Их пока не изолируют, а потом может быть поздно. Девочка в отделении сказали, что официально беременные с COVID-19 будут лежать в Бресте, а если такая роженица попадет к ним, то это будет неофициально».

«Куда вы денетесь?»

Валентина рассказывает, что сейчас с двухсторонней пневмонией в ЦРБ лежат водитель и фельдшер скорой помощи. Главврач не разрешает использовать медикам противочумные костюмы:

«На днях наряд скорой выехал к пациенту с подозрением на коронавирус в противочумном костюме, как и положено. Позже их вызвал главврач и сказал, что высчитает стоимость костюмов из зарплаты бригады, мол, он разрешения на его использование не давал».

В то же время коллектив открыто возмущался. В ответ на отказ выходить на работу без защиты услышали: «Куда вы денетесь?» Персонал больницы обращался за помощью к волонтерам, но им ответили, что загрузка очень большая и надо ждать.

По мнению Валентины, больница сама могла бы закупить нужные средства защиты, потому что медучреждение из бюджета получает дополнительные средства, например, на премии. Но начальство распределяет деньги между собой.

«Эти деньги можно было направить на покупку оборудования, очков, респираторов, даже банально на те же швабры для уборщиц. Но эти деньги делят наверху. Узнали мы об этом только сейчас, а когда это началось, никто не знает».

Доплату за работу с инфицированными коронавирусом никому не предлагали. Валентина делится информацией от коллеги из Брестской областной больницы, работающей в реанимации. Анестезиологом, например, там платят 13 рублей за сутки.

Больше всего персонал больницы возмущает, что начальство закрывает глаза на опасность заражения медиков, ставя в пример «подвиг» главврача Николая Брашко:

«Когда была вспышка атипичной пневмонии, Брашко без маски делал интубацию больных и не заразился. И нам говорят, мол, так чего вы все боитесь коронавируса. Это сказали передать всем врачам».

Комментарий администрации Центральной районной больницы Кобрина получить не удалось. Главврача Николая Брашко или нет на рабочем месте, или его телефон недоступен.