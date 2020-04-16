В Испании число жертв коронавируса превысило 19 тысяч 16.04.2020, 16:56

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ФОТО: AP

Страна занимает третье место по количеству смертей.

В Испании количество умерших от коронавирусной болезни достигло 19 130.

Таковы обновленные данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса умер 551 человек. Это чуть больше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 523 смерти. В целом же смертность с незначительными колебаниями в течение последних дней держится на одном уровне - вторник сообщалось о 567 смертях, а в понедельник - о 517.

Общее количество инфицированных возросло до 182 816. За последние сутки зарегистрировали 5183 случая заражения - немного больше, чем накануне.

За последние сутки из больниц выписали почти 4000 человек. Общее количество тех, кто выздоровел, теперь составляет 74 797 человек.

Но все равно пик пандемии в Испании был настолько силен, что страна заняла третье место, после США и Италия, по количеству жертв от Covid-19.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.