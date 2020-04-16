Могилевская семья уже шесть лет пытается доказать, что у них незаконно отняли землю 2 16.04.2020, 17:18

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Фактически их сделали «бомжами».

Братья Черноголовы хотели сделать все по закону. В 2015 году обратились в райисполком, чтобы одобрить постройку нового дома, который подарила им мать за последние накопленные средства. И тут нашла коса на камень: стройку вначале одобрили, однако после ряда проверок оказалось, что техпаспорт дома не соответствует строению, а лица, ставившие подписи по приемке здания, уже давно не работают на местах. Стройка заморожена. Регистрацию Черноголовых аннулируют, братья становятся «бомжами», пишет mogilev.online.

Мужчина, у которого был куплен участок — господин Бельченко, отдает землю в пользу государства. Территория переходит Кадинскому сельсовету, которым руководит и.о. председателя Алла Валентиновна Бельченко. Интересное совпадение.

Кадинский сельсовет должен был компенсировать Черноголовым деньги, потраченные на строительство фундамента дома. Но их так никто и не выплатил — братья подали иск. По закону, пока идет судебное разбирательство, решение о сносе фундамента должно быть приостановлено.

Однако за пару дней до суда работники жилкомунхоза по поручению райисполкома приехали сносить фундамент. Таким образом был уничтожен сам предмет иска. Братья приехали на участок и попытались помешать сносу фундамента — их задержали за «мелкое хулиганство».

Теперь Черноголовы будут подавать очередной иск за незаконный снос фундамента.