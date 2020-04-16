Словацкая «Pravda»: Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса 10 16.04.2020, 17:43

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Терпение нации может лопнуть.

Во время коронакризиса разделение труда и взаимные ожидания рационального правительства и ответственных граждан строятся на простой и важной основе. Миссия власть имущих состоит в принятии эффективных предупредительных мер, а роль граждан заключается в их соблюдении, чтобы совместными усилиями побороть смертельную заразу, пишут в словацкой газете «Pravda» эксперт Немецкого фонда Маршалла, бывший министр иностранных дел Словакии Павол Демеш и журналист Мирослав Чаплович (перевод - Charter97.org).

Более чем через месяц после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, мы увидели, что в некоторых странах местами не хватает ответственности, а где-то - дисциплины. Со временем это сливается в одно целое. Однако есть исключения из правил.

Искать сравнения с Беларусью - это все равно, что искать иголку в стоге сена.

Александр Лукашенко, который держит страну в тисках более четверти века (правит с июля 1994 года), закрыл глаза на очевидный призрак коронавируса. Опасную ситуацию начала спасать демократическая оппозиция, ставшая плечом к плечу с сотнями тысяч здравомыслящих белорусов.

Кстати говоря, подход Лукашенко должен открыть глаза каждому, кто восхищается жесткими режимами, когда все решения принимает только один человек; независимо от того, используем ли мы термин автократ или диктатор. За произвол таких правителей, их недооценку риска, игнорирование эпидемиологов или легкомыслие в серьезном вопросе могут заплатить своими жизнями простые люди (что, к сожалению, уже началось в Беларуси).

Это произошло в случае Лукашенко - случае, в котором, с одной стороны, он мог жестоко разогнать оппозиционные демонстрации за свободу, однако, с другой стороны, у нет нет сил (или, скорее, воли) сохранить здоровье всех белорусов. Напротив, он им посоветовал потеть в сауне, кататься на тракторе (работать в поле), пить водку для повышения иммунитета. Он также настоятельно рекомендует играть в хоккей.

На 13 апреля в Беларуси было официально подтверждено 2919 случаев заболевания COVID-19, 29 человек умерли от коронавирусной инфекции и 55 находились на искусственной вентиляцией легких. Однако этой информации нельзя доверять в то время, когда лидер игнорирует инфекцию. Больницы и медицинские учреждения работают в стандартном режиме, и статистика также находится под полным контролем. Надзор международными институтами приветствуется, как и в случае мониторинга прав человека. Вмешательство во внутренние дела ведь не допускается.

Уровень игнорирования пандемии Лукашенко является беспрецедентным в мире, за исключением Туркменистана и Северной Кореи. До сих пор антиэпидемиологические меры в стране не соблюдаются, магазины открыты, люди ходят на работу, в школы, общественные спортивные и культурные мероприятия не запрещены. Хоккейная и футбольная лига до сих пор продолжаются, а ношение масок — это просто добровольное дело.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения также игнорируются, поскольку правительство говорит, что они придерживаются их. Высокомерие Лукашенко явно проявилось 11 апреля, когда он играл в хоккей со своей командой в Минске со зрителями на трибунах. Конечно, его команда выиграла любительский турнир. Корона-некорона, черт с тобой, вирус.

Автократ ведет свою страну к трагедии, созданная им система лишает людей разума. Министр обороны готовит публичное майское празднование победы над фашизмом, на котором Лукашенко традиционно планирует надеть свою маршальную форму и приветствовать парад с участием общественности. Конечно, ничто не может помешать подготовке к президентским выборам, на которых он хочет быть вновь «избранным» в конце августа. Избирательная машина запущена.

Однако Беларусь, расположенная по соседству с Евросоюзом, может стать эпидемиологической бомбой замедленного действия. Лукашенко своим высокомерным поведением угрожает нам и соседним странам бывшего Советского Союза. Никто ему не желает «коронабудильника», разбудившего британского лидера Бориса Джонсона, который также преуменьшил опасность инфекции некоторое время назад. Однако от авантюры и упрямства Лукашенко умирают люди, граждане его страны, которые, пока что, могут выразить боль и гнев только в социальных сетях.

Беларусь не является изолированным островом, где не применяются законы биологии. Если международное сообщество не предпримет адекватных действий, страна может стать серьезной угрозой с далеко идущими последствиями. Международный валютный фонд и другие институты, которые годами «доят» автократов, стремясь показать успешность своей консервативной модели управления, также начали шевелиться.

Если масштаб эпидемии зайдет слишком далеко, нельзя исключать, что сам Лукашенко может в конечном итоге стать жертвой коронавируса в Беларуси. Политической. Потому что это будет уже не борьба диктатора с оппозицией, а выживание нации, у которой лопнет терпение. Безответственный совет Лукашенко бороться с коронавирусом водкой может поставить точку на его власти.