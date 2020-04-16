Коронавирус в армии: госпитализирован военнослужащий из части МВД 4 16.04.2020, 17:48

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Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Коронавирус выявлен у военнослужащего воинской части № 3310 - это бригада внутренних войск МВД, которая дислоцируется в населенном пункте Околица под Минском, сообщает «Радыё Свабода».

Согласно источнику, несколько дней назад военнослужащий сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. Со среды, 15 апреля, вся рота, где служил военный, находится на карантине.

«У всех взяли анализы и закрыли в воинской части. Родственники, которые контактировали с военнослужащими, на самоизоляции», - сообщил родственник одного из военнослужащих.

Факт, что в воинской части №3310 обнаружили военнослужащего с коронавирусом, подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

«Да, такой случай есть. Заболевший госпитализирован. По сведениям из больницы, чувствует себя нормально. В части проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия. Подразделение, в котором он служил, на карантине», — сказала Ольга Чемоданова.

Напомним, у военных, которые репетируют парад, также обнаружили коронавирус.