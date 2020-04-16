В Японии будут выплачивать $1000 каждому человеку 16.04.2020, 17:59

Синдзо Абэ

Фото: Kyodo News/Getty Images

В стране расширен режим ЧС.

Власти Японии в связи с пандемией коронавируса расширили режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны, сообщает "Радио Свобода".

В специальном телеобращении премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что режим будет действовать как минимум до 7 мая. Решение он объяснил тем, что случаи заражения коронавирусом были выявлены за пределами префектур, в которых чрезвычайная ситуация была введена ранее.

По словам премьера, для прекращения роста числа заражений Япония должна добиться 80-процентного сокращения социальных контактов. На время режима ЧС правительство будет выплачивать каждому гражданину страны около тысячи долларов в месяц.

На 16 апреля в Японии – более 8 с половиной тысяч заразившихся коронавирусом, 178 человек скончались.

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире составило 2 миллиона 72 тысячи человек. Умерли почти 134 тысячи. Наибольший прирост новых выявленных случаев за сутки зафиксирован в США, Великобритании и Франции.

Россия занимает по этому показателю 5-е место. Число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло почти 27 тысяч случаев, из них почти три с половиной тысячи зарегистрированы за последние 24 часа. Суточный прирост держится пятый день подряд. Скончались, по официальным данным, 232 человека, из них 34 – за последние сутки.