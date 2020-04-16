Спрос на валюту вымывает резервы Беларуси 3 16.04.2020, 18:13

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Валютное регулирование вполне может вернуться.

Нацбанк представил статистику по объему сделок купли-продажи валюты на внутреннем рынке страны. Данные указывают на то, что валютный рынок находится под сильным давлением – участники покупают значительно больше долларов и евро, чем продают, пишет neg.by.

Минус 1 млрд долларов по итогам I квартала

Если за I квартал 2019 г. участники рынка купили 15,4 млрд USD, то за первые 3 месяца 2020 г. совокупный спрос составил 19,4 млрд USD, т.е. вырос на 26%.

Однако это еще не вся проблема: если в прошлом году сальдо операций с валютами было отрицательным (валюты больше продавали, чем покупали), то в I квартале 2020 г. сальдо стало положительным – валюты купили на 1093 млн USD больше, чем продали.

Наибольший спрос на «твердую» валюту обеспечили белорусские предприятия (сальдо +927 млн USD) и физические лица (+452 млн USD). Представленная таблица показывает, как неудержимо растет спрос и сокращается продажа, из-за чего сальдо валютных операций увеличивается каждый месяц.

Особенно сильный удар по валютному рынку пришелся в марте: спрос на валюту со стороны предприятий вырос на 20%, со стороны физических лиц – на 16,7%. А объем продажи остался прежним.

В итоге предприятия и физические лица только за март изъяли из рынка 897 млн USD. Такой резкий рост спроса привел к проблемам с получением наличной валютой в марте 2020 г. – ее стало сложнее приобрести, валюту перестали загружать в банкоматы, а сроки снятия с депозитов и расчетных счетов стали длиннее.

Ситуацию немного сгладили другие участники рынка: банки и нерезиденты продали валюты на 286 млн USD больше, чем купили. Однако этого все равно оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию растущего спроса.

Валюту покупают, чтобы защитить деньги от девальвации

При этом важно понимать, что самой валюты меньше не стало. Те, кто купил валюту, ограничены в способах ее потратить. Границы закрыты, объем внешнеторговых операций сокращается, а значит, рано или поздно эти деньги будут возвращены в экономику.

Более того, даже спрос на валюту со стороны белорусских предприятий может быть следствием желания обезопасить денежные средства на расчетных счетах. Логика предпринимателей понятна: в условиях, когда курс доллара США может расти по 2–3% в день, а максимальная ставка по депозитам в рублях не превышает 9,5% годовых, краткосрочная покупка валюты лучше всего защищает заработанное.

То есть предприятия могут покупать валюту для того, чтобы краткосрочно подержать в ней деньги в качестве альтернативы депозиту. А это означает, что рано или поздно те, кто купил валюту в марте, вынуждены будут ее продать.

Однако если панические настроения усилятся, а Нацбанк не предпримет необходимых действий для стабилизации ситуации с достаточным количеством валюты в банках, дальнейшие события могут пойти по сценарию самореализующегося пророчества. Высокий спрос заставит банки ужесточить условия продажи, население увидит, что покупка валюты становится проблемой, что еще больше подстегнет ажиотаж.

Сокращение резервов повышает риск возвращения валютного регулирования

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что высокий спрос на валюту приходится удовлетворять Нацбанку, из-за чего сокращаются золотовалютные резервы.

По состоянию на 1 апреля 2020 г. ЗВР составили 7786 млн USD в эквиваленте. Получается, что за март ЗВР снизились на 1018,4 млн USD (сокращение на 11,6% относительно прошлого месяца), а до этого в феврале – еще на 438,2 млн USD (4,7%).

При этом последний аукцион по размещению государственных облигаций выпусков 267 и 268, номинированных в иностранной валюте, был признан несостоявшимися, а объем продажи гособлигаций в I квартале принес в бюджет только 160 млн USD.

Таким образом, спрос на облигации Минфина сократился, поэтому на внутренние источники валюты рассчитывать не приходится.

Правительство надеется получить стабилизационный кредит, однако это наверняка потребует новых уступок, а переговорный процесс растянется на какое-то время.

Значит, в случае продолжения тенденции сокращения ЗВР нас с высокой вероятностью ожидает введение валютных ограничений в духе худших для белорусского рубля лет. По крайней мере, введение постановления Совмина от 30.03.2020 № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» говорит о том, что правительство готово возвращаться к административным нерыночным практикам для противодействия кризисным явлениям.