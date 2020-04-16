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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

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  • 16.04.2020, 18:17
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Фото: David W Cerny / Reuters

Маршал Конев был снят с пьедестала 3 апреля.

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии. Об этом он заявил РБК.

«Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата», — сказал Гржиб.

Глава города также отметил, что в соответствии с законодательством Чехии мэрия не вправе влиять на процесс принятия решений муниципальных властей, в частности администрации района Праги-6, где был расположен монумент.

По распоряжению местных властей памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля. В ответ на это российские следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).


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