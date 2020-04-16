Путин перенес проведение парада Победы 18 16.04.2020, 18:27

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фото с сайта: og.ru

Парад в Москве будет перенесен на более позднюю дату.

Президент России Владимир Путин предложил отменить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, передает «Новая газета».

«До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку», – заявил глава российского государства.

Президент РФ заверил, что все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году «обязательно проведут». «Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и марш «Бессмертного полка»», — добавил Путин.

С просьбой перенести парад Победы из-за коронавируса к президенту РФ ранее обращались ветеранские организации. Они предлагали провести его в «другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».