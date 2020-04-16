Дарья Домрачева: В город стараемся не выбираться, изредка выезжаем за продуктами 18 16.04.2020, 18:35

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Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка рассказала, как проводит время в период пандемии коронавируса.

Белорусская биатлонистка, тренер женской команды Китая Дарья Домрачева рассказала tut.by, как проводит время в период пандемии коронавируса.

— Конечно, сейчас непростая ситуация для всего мира, сложно что-то спрогнозировать и предвидеть развитие событий. Так что мы, как тренеры, пытаемся спланировать летний подготовительный период для китайских спортсменов, учитывая быстроменяющуюся ситуацию в мире. На всякий случай разрабатываем несколько планов подготовки и создаем всевозможные запасные варианты.

Остальное время посвящаем домашним делам, прогулкам и играм с дочерью. Также поддерживаем физическую форму с помощью пробежек на природе, занятий на велотренажере и силовых упражнений дома. В город стараемся не выбираться. Изредка выезжаем за продуктами, если возникают перебои в работе сайта доставки. В таком случае, конечно же, надеваем маски, – сказала Домрачева.