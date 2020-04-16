Как встречать Пасху во время эпидемии? 16.04.2020, 18:43

1,625

Отвечают белорусские православные священники.

В воскресенье, 19 апреля, православные верующие отметят главный праздник – Пасху. Но в этом году он пройдет в необычной атмосфере – в условиях коронавируса и многих ограничений. Корреспонденты «Белсата» поговорили со священниками, чтобы узнать, как лучше праздновать в этих условиях.

В церкви нет своих вирусологов

Как отметил архимандрит Савва (Мажуко) из Никольского монастыря в Гомеле, Церковь, в которой «нет института эпидемиологии, нет церковных вирусологов», вынуждена руководствоваться выводами светских властей Беларуси. И, по его мнению, «если в стране нет карантина, можно идти путем совершения обычного богослужения». Вместе с тем он напомнил, что «Патриарх и белорусский митрополит призвали воздержаться от посещения церкви, если человек чувствует, например, что он заболел, когда у него есть определенная тревога».

Пасха 2019 года возле Свято-Духова собора в Минске. Фото: belsat.eu

«Но прихожане нашего монастыря собираются в большинстве праздновать как и обычно. Однако мы видим, что тех, кто посещает храм, гораздо меньше стало. Но это дело каждого», – сказал архимандрит.

«Нельзя требовать от Бога больше чудес, чем он нам дает»

Между тем клирик храма святителя Николая Чудотворца в Минске протоиерей Евгений Громыко подчеркнул недопустимость безответственного поведения.

«Естественные законы действуют повсеместно, включая церковь. Мы не имеем права требовать от Бога больше чудес, чем он нам дает. Поэтому мы вместе с Минздравом призываем людей соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности», – сказал он.

По его словам, «участие в богослужении – это важно, но человеческая жизнь важнее. То же самое касательно и различных обрядов, таких как освящение пасхальной еды».

Тех, кто пойдет на службу, священник призывает держать дистанцию с другими прихожанами, воздержаться от целования икон, крестов, руки священника. Если людей будет слишком много и держать дистанцию будет невозможно, тогда, по его словам, нужно молиться на улице перед храмом или пойти домой и смотреть трансляцию службы по телевизору или онлайн.

Пасха 2019 года. Фото: belsat.eu

Настоятель Покровского кафедрального собора в Гродно протоиерей Георгий Рой также советует придерживаться необходимых ограничений, чтобы не спровоцировать рост распространения вируса.

«На мой взгляд, достаточно будет принять раз в неделю Христовых страданий Святое Причастие и еще раз причаститься в пасхальную неделю. И лучше всего постараться это сделать не в дни, когда в храмах традиционно собирается наибольшее количество людей, а где-то в будни или на утренних литургиях, на которые приходит гораздо меньше людей», – отметил священник.

Людям из группы риска, по его словам, лучше оставаться дома, а принять причастие можно, призвав священника домой. При этом, подчеркнул отец Георгий, отказ от похода в церковь должен предусматривать соответствующее поведение и в других сферах: «Идти в магазин только при необходимости, не ходить в гости и не принимать гостей и т.д., Чтобы карантинные меры касались не только твоей церковной жизни, но жизни вообще».

«Дома ты не изменяешь вере»

Вместе с тем есть много людей, которые считают, что не идя в церковь, они предают веру или Бога. «Это совершенно разные вещи», – заявил архимандрит Савва и напомнил, как во времена преследования веры при советской власти священники и монахи «годами не ходили в церковь, совершали службу у себя дома».

«Это не было какой-то большой проблемой. Мы привыкли к церковному благополучию, религиозному комфорту, и появилась такая странная тревога», – считает монах.

Кроме того, есть и те, кто вообще критикует санитарные меры в храмах, включая воздержание от целования святынь.

Как переживать Пасху дома?

Отец Георгий отметил, что непосещение храма по причине карантина «не освобождает от христианского долга глубоко пережить неделю Христовых страданий и неделю Пасхальную». Так, «можно следить за богослужением онлайн и молиться вместе, хотя и на дистанции. Обязательно нужно увеличить свое молитвенное правило, больше читать Слово Божье и христианскую литературу», подчеркнул священник.

Пасха 2019 года. Фото: belsat.eu

В свою очередь отец Евгений напомнил, что трансляции богослужений Страстной недели и Пасхи организованы на телевидении и в интернете, например, на сайтах минского прихода иконы Божьей Матери «Всецарица» и Свято-Елизаветинского монастыря.

«Думаю, что тоже будет неплохо поразмышлять о своей жизни. Может быть, мы что-то не так делаем, может быть, нужно что-то исправить в себе, покаяться в грехах и т.д.», – добавил священник.

Что еще можно сделать?

Другая сторона самоизоляции и карантина – подавленность людей, депрессия и панические атаки. Поэтому здесь, считает Савва (Мажуко), задача Церкви – «удерживать людей от паники, от панических настроений».

Отец Георгий также призывает верующих делать пожертвования на нужды медицины и лечение больных, не забывая при этом о санитарных мерах и безопасности, общей и личной.

«Думаю, каждая христианская община должна взять особую опеку над такими людьми – доставка продуктов, лекарств и попросту человеческая поддержка», – считает священник.

При этом он признает, что кризис очень сильно влияет на экономическое состояние общин. Многие приходы вынуждены были распустить своих работников, заморозить хозяйственные и образовательные проекты.

А Евгений Громыко призвал посмотреть на людей рядом – на родных и близких, одиноких соседей, которым «надо помочь – сходить в магазин, убраться в квартире».

«Они не могут сами куда-то пойти, или им просто нежелательно сейчас быть среди других людей из-за риска заболевания, а более молодые могут о них позаботиться», – полагает священник.

Также, по его мнению, те, кто умеет шить маски, могли бы сшить их для своих близких.

Священник призвал помнить, что все сегодняшние ограничения – временные. И как только ситуация выправится, они будут сняты, подчеркнул отец Евгений.