Экономисты: Выгодней раздавать деньги населению, чем поддерживать убыточный госсектор 7 16.04.2020, 18:54

1,584

Власти боятся признать большие проблемы в экономике.

Нефинансовые меры поддержки бизнеса косвенно помогут населению и позволят с меньшими потерями и за более короткий срок выйти из кризиса. Но если правительство планирует в большей степени спасать госпредприятия, то в этом случае выгодней помочь напрямую людям. На таком выводе сошлись экономисты Центра экономических исследований BEROC во время онлайн-встречи проекта «Открытый диалог по экономическим реформам», пишет tut.by.

Бизнес уже несколько недель внимательно следит за новостями в ожидании официального опубликования мер поддержки экономики. Это «потерянное» время, по оценке старшего научного сотрудника BEROC Родиона Морозова, для бизнеса критично.

— В рамках опроса, проводимого среди руководителей и собственников бизнеса, мы задавали вопрос о том, сколько они смогут продержаться без поддержки. Порядка 7% смогут продержаться менее недели. Столько же смогут продержаться 1−2 недели без каких-то мер и без приостановки деятельности, — говорит Родион Морозов.

Быстрое решение о помощи бизнесу — не только экономический, но и политический вопрос, который способен повысить уровень доверия к правительству со стороны предпринимателей. А оно, в свою очередь, подстегнет компании для сохранения своих позиций активней использовать собственные средства и искать дополнительные.

— Это важный сигнал бизнесу, что он не останется один на один с проблемой. Когда бизнес видит посыл, он лучше оценивает свои перспективы и охотнее будет использовать свою кубышку, даже небольшую. Чем дольше бизнес ждет, тем больше у него понимания, что государство не будет поддерживать, и все меньше желание что-то придумывать: проще обанкротиться и ждать лучших времен, — комментирует Родион Морозов.

Поддерживая малый и средний бизнес в кризисное время, государство выполняет социальную функцию поддержки населения через сохранение занятости. Экономисты предлагают поддерживать частников, особенно малый и средний бизнес, потому, что он является более гибким и быстрей реагирует на негативные и позитивные тренды.

— Это можно сравнить с так называемым трагическим выбором итальянских врачей. Если стоял выбор, реанимировать пенсионера в возрасте 70−80 лет, который с большой вероятностью вскоре умрет от других заболеваний, или кого-то молодого, итальянские врачи выбирали молодого, который может принести больше пользы экономике. В нашем случае ситуация должна выглядеть примерно таким же образом. Поддержка должна концентрироваться на жизнеспособных [компаниях], тех, кто может генерировать занятость, а не полумертвых госпредприятиях, которые и до кризиса в большей степени увольняли людей, генерировали убытки, и есть вероятность, что в последующей рецессии попросту не выживут, — объясняет научный сотрудник BEROC.

Поддержка бизнеса не прямыми вливаниями, а созданием соответствующих условий и предоставлением льгот, которые уменьшат расходы компаний, позволит в большой степени поддержать население по одной простой причине: люди не будут массово терять работу и в определенной степени сохранят свои доходы.

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук также считает рациональным поддерживать рентабельный и эффективный бизнес с помощью косвенных мер.

Как видно по последним новостям, правительство уже определилось с тем, как поддержать некоторые госпредприятия, но еще не озвучило пакет мер, спасающих также частные компании. Если основные силы пойдут на спасение госсектора, то в этом случае эффективней было бы поддержать напрямую население, считают экономисты.

— Если все деньги будут направлены исключительно на поддержку умирающих предприятий, и в дальнейшем будут проедены, то это создает для других участников рынка нездоровые стимулы для продолжения своей деятельности, − комментирует научный сотрудник BEROC Мария Акулова.

— Живые деньги могут направляться на поддержку населения. В этом случае она будет в разы эффективней для экономики. Это и поддержание конечного спроса, и ответ на вопрос, который поставил Лукашенко «Что жрать будем?», — добавляет Дмитрий Крук.

Экономист оценивает, что исходя из запаса средств, которые имелись у государства в феврале (около 6 млрд рублей, без учета ЗВР), есть возможность выплачивать бюджет прожиточного минимума 4,5 млн человек на протяжении около 4 месяцев. Для поддержания, например, 1 млн человек, которые в результате кризиса останутся без каких-либо доходов, средств хватило бы на 8 месяцев.

«Однако начать прямые выплаты населению сейчас, означало бы признание больших проблем в экономике», — делает оговорку экономист.