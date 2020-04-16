В пятницу в Беларуси будет до +14 градусов 1 16.04.2020, 19:01

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидаются сильный ветер и кратковременные осадки.

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по Витебской и Могилевской областям - на большей части территории, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер ожидается северо-западный 6-11 м/с, во многих районах - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4. Днем будет 7-12 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 14.