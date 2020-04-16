Дочь заболевшей в Лиде женщины: В городе болеет не только моя мама 16.04.2020, 19:29

Иллюстрационное Фото: kp.by

Женщина заболела коронавирусом после возвращения из санатория под Минском.

Вчера мы сообщили о новом случае коронавируса в Лиде. Заболела сотрудница местного комбината хлебопродуктов. Сегодня с телеграм-каналом «Баста!» связалась ее дочь и рассказала подробности. По ее словам, мать заболела после возвращения из санатория под Минском. На работе она не была.

- Моя мама сейчас в Лидской центральной районной больнице. Она не выходила на работу. Как только у нее заподозрили заражение коронавирусом, она осталась дома и никуда не выходила. При первом же симптоме она вызвала скорую и не пошла на работу. Она находилась в отпуске, была в санатории под Минском, потом, по возвращению была дома без диагноза на добровольной самоизоляции.

Перед первым рабочим днем, когда она должна была первый раз выйти на работу, у нее поднялась температура до 37, она вызвала скорую и была госпитализирована. Я не знаю, что за диагноз ей написали в медицинской карте. Но тест на коронавирус у нее положительный. Это стало известно только после госпитализации. Пока она находилась дома, ей тестов не делали.

Сейчас ее состояние хорошее. Кроме повышенной температуры, никаких симптомов нет. Ей дают антибиотики. Надеюсь, что все будет хорошо. В Лиде болеет не только моя мама, такое ощущение, что официальные СМИ публикуют данные с задержкой на неделю.

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