В Минске из-за коронавируса закрыли подстанцию скорой помощи 7 16.04.2020, 19:43

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Работники «скорой» болеют коронавирусом и пневмонией.

В столице из-за коронавируса закрыли подстанцию скорой помощи на улице Захарова. Такую информацию сообщили «Белсату» сразу несколько читателей. Kорреспондент съездил на место, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации.

Согласно одному из источников, число работников подстанции «скорой» на Захарова, заразившихся коронавирусом, идет на десятки (Onliner.by сообщал 14 апреля о 30 подтвержденных случаях). Якобы среди зараженных и главный врач Александр Жинко, несколько его заместителей, оперативный отдел, работники call-центра, отдела кадров, бухгалтерии и много выездного персонала.

Читатели сообщают, что среди бригад полностью скомплектована только половина. Работают преимущественно люди с небольшим стажем – до двух лет. Есть проблемы и со средствами индивидуальной защиты. Больных с пневмониями часто перевозят в обычных масках. В результате работники вынуждены сами обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты.

На самой подстанции люди неохотно комментируют ситуацию – говорят, что ничего не знают о заболевших коллегах и руководстве, не интересуются этим – или просто отказываются от комментариев.

Один из собеседников признался, что есть один человек в больнице с коронавирусом. Но, по его словам, если работники и болеют, то необязательно заразились на работе, возможно, в других местах.

Подстанция скорой помощи на улице Захарова в Минске. Фото: МГ / belsat.eu

Его коллега говорит обратное: «Начальства нет – кто с коронавирусом, кто с пневмонией, фельдшеров не хватает». В холле подстанции заверяют: главный врач есть на работе и предлагают позвонить ему. Сделать это не получается: ни рабочий, ни мобильный телефон Александра Жинко не отвечают.

«Болеет, – отвечают по телефону одного из его заместителей и добавляют: – когда будет, неизвестно».

На стоянке подстанции стоит около пяти машин »скорых«. Но, отмечают работники подстанции, это только временно: водители приехали переодеться и вскоре снова поедут в рейс. Мест в больницах не хватает, и пациентов нужно перевозить с места на место. При этом работники подстанции настороженно ждут ближайших праздников, ведь, как сказал один из врачей скорой, «будет Пасха – будет ****».