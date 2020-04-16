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Коронавирусом в Южной Корее повторно заразились больше сотни человек

  • 16.04.2020, 20:08
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Коронавирусом в Южной Корее повторно заразились больше сотни человек
Фото: AFP

Ученые все еще не знают, долго ли сохраняется иммунитет от COVID-19 после выздоровления.

В Южной Корее COVID-19 во второй раз диагностировали у 141 пациента, которые ранее выздоровели. Об этом сообщает korrespondent.net cо ссылкой на CNN в четверг, 16 апреля.

"Всего у 141 человека, с ранее подтвержденным выздоровлением от болезни Covid-19, снова диагностировали заболевание", - информирует Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи (KCDC).

Теперь KCDC проводит расследование причин повторного инфицирования людей. Большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может повторно заразиться коронавирусом через такой короткий промежуток времени после выздоровления. Одним из объяснений ученые называют проблемы с тестированием или различные количества вирусной РНК в организме пациентов.

При этом до сих пор достоверно неизвестно, насколько долго сохраняется иммунитет от инфекции после выздоровления.


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