Александр Невзоров: Зачем Лукашенко кладет белорусов под нож вируса? 8 16.04.2020, 20:17

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Александр Невзоров

Российский публицист заявил, то диктатора и его подхалимов ждет «самая жуткая ночь» в их жизни.

Об этом российский публицист Александр Невзоров заявил в эфире «Эхо Москвы».

― Но зачем он кладет бедных белорусов под нож вируса, совершенно непонятно. Потому что, как во всякой деспотии, у него есть масса подхалимов, которые потащатся в церковь и, дрожа, рядом с этим мыслящим картофелем переживут, наверное, самую жуткую ночь в своей жизни, - сказал Невзоров.