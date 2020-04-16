«На работе все в шоке»: госпитализирована сотрудница БГЭУ 5 16.04.2020, 21:00

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После госпитализации сотрудницы в университете даже дезинфекцию не провели.

Госпитализирована начальник Отдела документационного обеспечения Белорусского государственного экономического университета. Предварительный диагноз – пневмония, сообщает телеграм-канал «Баста!».

“Начальника отдела документационного обеспечения (канцелярии) БГЭУ госпитализирована с пневмонией. Ей резко стало плохо дышать, на "скорой" увезли из дома в 5-ю больницу и сразу - на ИВЛ. Сейчас уже перевели в палату.

На работе все в шоке. Думали, будет какая-то дезинфекция, эпидрасследование. Ведь с ней в комнате сидят два специалиста, на одном этаже с ней - проректор, отдел кадров и бухгалтерия. Никаких действий. Никакой информации. Начальник отдела кадров молчит как рыба. На дверях всех учебных корпусов повесили объявления, что посетителям без масок входить нельзя. Студентов отправили на удаленку ещё на прошлой неделе", - сообщает сотрудник БГЭУ.

Ранее одна из учащихся Факультета международных бизнес-коммуникаций сообщила, что в ее общежитии Covid-19 подтвердился у троих ребят, еще восемь человек оказались под подозрением (она в их числе). Всех студентов БГЭУ, температура тела у которых превышала 37 градусов, в тот же день забрали в больницу.

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