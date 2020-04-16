Видеофакт: Гомель накрыла сильнейшая песчаная буря 8 16.04.2020, 21:18

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В некоторых местах города сорваны билборды и вывески.

Сегодня в Гомеле из-за небывало сильного ветра поднялась песчаная буря.

По данным синоптиков, 16 апреля в Гомеле максимальная сила ветра может достигнуть около 20 м/c. Такие порывы ветра считаются очень сильными. Практически ураганный ветер поднял песок и пыль, пишут «Сильные новости».

Из-за непогоды в городе сегодня уже произошли опасные инциденты. Так, на улице Ефремова порывом ветра сорвалась секция металлического забора. Кроме того, сообщество «ЧП Гомель» сообщает, что в некоторых местах города сорваны билборды и вывески, а автодороги окутаны пылью и песком.

Фото: «ЧП Гомель»

Фото: «ЧП Гомель»

Фото из сообщества Вконтакте: «ЧП Гомель»

Видео: «ЧП Гомель»