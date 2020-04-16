«Минск-Кристалл» выпустил 70-градусный алкогольный напиток 20 16.04.2020, 21:37

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В разбавленном виде напиток «70» можно пить, а в чистом виде дезинфицировать пол.

«Минск-Кристал» выпустил 70-градусный алкогольный напиток, который «не имеет аналогов среди белорусских производителей», передает «Белсат».

Производитель советует употреблять его в разбавленном виде в соотношении 1:1 с газировками, соками и другими напитками.

На сайте производителя сообщается, что алкогольный напиток «70» можно использовать в качестве базы для изготовления антисептика.

Charter97.org не рекомендует употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса.