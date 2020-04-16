Геращенко: Арестованный генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова 2 16.04.2020, 21:49

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Антон Геращенко пересказал утренний разговор с Аваковым

фото: Национальная полиция Украины

По словам замглавы МВД Украины, о контактах Шайтанова с россиянами СБУ сообщили западные спецслужбы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что располагает информацией о причастности генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к подготовке покушения на главу МВД Арсена Авакова. Шайтанову инкриминируют государственную измену и подготовку теракта, накануне суда арестовал его, передает zn.ua.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что… СБУ и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - рассказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" вечером в четверг, 16 апреля.

По словам замглавы МВД, о контактах Шайтанова с россиянами СБУ сообщили западные спецслужбы, которые следят за российским агентами в Европе и США.

"Наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Они передали информацию о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты", - сказал замминистра.