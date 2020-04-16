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Сенат Польши принял законопроект о расширении «Антикризисного щита»

  • 16.04.2020, 22:09
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Сенат Польши принял законопроект о расширении «Антикризисного щита»
Фото: comparic.pl

Польша увеличит помощь для предпринимателей, затронутых эпидемией.

Сенат Польши принял законопроект о расширении «Антикризисного щита». Сенаторы приняли около 30 редакционных и законодательных поправок, включая предложенные правительством, а также десятки, предложенных сенаторами, передает «Радио Польша».

Среди прочего, Сенат принял поправки, увеличивающие помощь для предпринимателей, затронутых эпидемией, и поправки, касающиеся обязательных тестов для работников здравоохранения и домов социальной помощи, финансируемых министром здравоохранения.

За принятие этого законопроекта проголосовали 98 сенаторов, 1 против, 1 воздержался.

Ранее Сенат принял без поправок закон о специальных мерах по осуществлению оперативных программ в связи с появлением COVID-19 в 2020 году. Этот закон будет отправлен на подпись президенту, а расширенный «Антикризисный щит» вернется в Сейм.


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