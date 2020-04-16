Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей 2 16.04.2020, 22:43

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фото: Hannah Ingram-Moore

Британский ветеран Второй мировой войны стал национальным героем.

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн (около 15 млн долларов) и стал национальным героем, пишет ВВС.

Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения (NHS) во времена пандемии коронавируса.

Финишную прямую Том Мур преодолел в прямом эфире Би-би-си

фото с сайта: bbc.com

Результат превзошел любые ожидания: более 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов.

Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. «Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, что вы все чувствуете себя так же», — сказал он, завершив дистанцию.

«Я и представить себе не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-то подобном. Мы со всем справимся. Возможно, понадобится какое-то время, но в конце концов солнце снова засияет над вами, а тучи рассеются», — сказал Том Мур.

фото: Hannah Ingram-Moore

Ранее он говорил, что обескуражен суммой, которая стремительно росла на протяжении всего эксперимента. Уже через пару дней после начала благотворительной акции на счет Мура поступило более 5 млн фунтов.

Осуществить задуманное Тому помогала его дочь Ханна.

Сотрудники NHS говорят, что поступок Тома Мура восхищает и учит смирению

фото с сайта: bbc.com

В NHS сказали, что восхищены поступком столь немолодого человека и принимают деньги с благодарностью и смирением.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что во времена кризиса, который переживает сейчас страна и весь мир, Том Мур своим поступком вдохновил всех вокруг и показал, что не все так мрачно в эти непростые времена.

Капитан Мур во время войны служил в Индии, а затем в Бирме

фото: @captaintommoore

Том Мур — ветеран Второй мировой войны. На фронт он ушел из своего родного графства Западный Йоркшир, где получил специальность гражданского инженера.

Он служил в составе британских войск на территории Индии, а позднее Бирмы, и закончил войну в звании капитана.