«Такого у нас никогда не было!»: крик души фельдшера «скорой» в Витебске 7 17.04.2020, 7:43

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Фото: tut.by

Принимать экстренные меры против COVID-19 в Беларуси надо было еще в феврале.

Как работает скорая помощь в Витебске? С какими симптомами чаще всего обращаются люди? И почему принимать какие-то меры уже поздно? Об этом журналисты «Витебского курьера» поговорили с Ириной (имя женщины по ее просьбе изменено), которая работает в Витебске на подстанции скорой помощи.

Только последние два дня вызовов стало меньше и бригады могут хоть немного передохнуть, – рассказала Ирина. – Если раньше на экране могло висеть по 50 вызовов сразу, то вчера и позавчера – 5-10. Возможно, некоторые больницы стали перевозить больных сами.

По словам женщины, вызовы на подстанцию приходят самые разные – кому-то реально плохо, кто-то хочет проконсультироваться, а кто-то просто перепил.

«Есть звонки, когда люди спрашивают, что лучше выпить при температуре, при каких симптомах следует насторожиться. Им мы советуем, какую таблетку принять, предлагаем перезвонить, если состояние ухудшится, – прокомментировала Ирина. – Есть те, у кого нет ничего срочного, но они просят, чтобы к ним выехала бригада. Самое неприятное – часто звонят пьяные, которые требуют, чтобы врач приехал и сделал им укол или поставил капельницу», — рассказала фельдшер.

Ирина отметила, что с самого начала машины скорой помощи обрабатывали после каждого вызова на пневмонию, высокую температуру или контакт первого уровня по коронавирусу. Конечно, если бригада выезжала к бабушке, у которой поднялось давление, то после этого проводить дезинфекцию не требовалось.

«Такого, что происходит сейчас, у нас не было никогда, – рассказала Ирина. – Чтобы все больницы, включая онкологию и кожвен, были перепрофилированы на пневмонию. Даже когда бушевал H1N1 (свиной грипп), у нас в городе были перепрофилированы две, максимум три больницы, остальные работали в штатном режиме. А сейчас с пневмониями все. Относительно «чистая» БСМП – туда везут хирургических больных, кому требуется срочная помощь, все плановые операции отменены, «сердечники» поступают в кардиологический центр на Людникова», — говорит фельдшер.

Женщина отметила, что медики на скорой помощи изначально использовали на вызовы маски и регулярно мыли руки. Но ведь зараза могла остаться на одежде, а одноразовые костюмы и экраны на подстанции появились недавно. К тому же, если раньше масок хватало, то потом стал ощущаться их недостаток.

«Да, врачи болеют. Среди тяжелых, насколько я знаю, сотрудников скорой помощи нет, за остальных ответить не могу, – рассказала медик. – В этом месяце мы получили доплату к зарплате и, в принципе, неплохую, но поверьте, оно того не стоит. У нас тоже семьи, дети, престарелые родители – страшно возвращаться домой после смены. Хотя какие смены – мы работаем сутками. А время уже упущено. Нужно было в феврале или даже лучше в январе изолировать всех приезжих. Сейчас уже поздно – «посыпались» наши люди».

Какие симптомы должны насторожить заболевшего человека? Из опыта Ирины это – сухой кашель и боль в груди, как будто находишься под водой. Температура может быть не у всех. Также некоторые жалуются, что не чувствуют вкуса и запаха.