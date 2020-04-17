«Баста»: От коронавируса умер сотрудник гимназии №34 в Минске

«Баста»: От коронавируса умер сотрудник гимназии №34 в Минске11
- 17.04.2020, 8:13
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Дети в понедельник должны придти на занятия.
Сотрудник гимназии №34 на улице Азизова в Минске сообщил о смерти от коронавируса рабочего хозгруппы, передает телеграм-канал «Баста».
Директор гимназии в разговоре с нами заявила, что у нее нет никакой официальной информации, но детям «лучше ограничить контакты».
«Сегодня в больнице после пяти дней госпитализации умер рабочий хозгруппы. Причина – пневмония. Приехала санстанция обработала его кабинет. Дети в понедельник должны придти на занятия», - сообщил сотрудник учреждения.
Журналисты поговорили с директором гимназии №34. «Баста» приводит стенограмму разговора:
- Здравствуйте. У нас появилась информация, что у вас умер сотрудник от коронавируса. Скажите, это правда? Детям стоит опасаться?
- У них не было никаких контактов! Никаких комментариев я больше не даю!
- Каких контактов?
- Контактов детей с сотрудниками у нас не было.
- И до каникул не было контактов?
- Какой вопрос вы хотите задать?
- Есть ли опасность для детей? Если, допустим, мой ребенок общается с учениками вашей гимназии, может, стоит ограничить общение с ними?
- Это ваше право. Конечно, лучше ограничить общение.
- То есть это правда?
- Ограничьте общение! Все вопросы – к Министерству здравоохранения. У меня на сегодняшний день нет официальной информации.
- У вас умер человек, но у вас нет официальной информации?
- У меня нет официальной информации. Комментарии я никакие не даю. Извините, до свидания.
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