Коронавирус поразил исправительные учреждения Беларуси 1 17.04.2020, 8:27

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Иллюстрационное фото

Информация получена от родственников заключенных и источников, работающих в ДИН МВД.

Телеграм-канал «Баста» собрал информацию о ситуации в некоторых исправительных учреждениях Беларуси и мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения заражения. Эти сведения получены от родственников заключенных и источников, работающих в ДИН МВД Беларуси.

«Есть данные об очень большом количестве заболевших пневмонией в «Витьбе» [исправительная колония №3 в Витебском районе]. Введен карантин. Также есть вопросы по ИК-4 в Гомеле – там подозрение на коронавирус у одного из сотрудников. Также введен карантин» - сообщил каналу источник в Департаменте исполнения наказаний.

От родственников людей, находящихся в заключении, известно, что в минском СИЗО №1, гомельском СИЗО №3, а также в следственной тюрьме №8 в Жодино все свидания отменены. Встречи с адвокатами и следователями проходят в отдельной камере, через стекло. Передачи разрешены, принимают в масках и перчатках, но неизвестно, обрабатывают ли их.

Во всех исправительных колониях и ЛТП в Беларуси отменены свидания - как краткосрочные, так и долгосрочные.

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