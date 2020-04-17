ВВП Китая снизился на рекордные 6,8% 1 17.04.2020, 8:32

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Такой рецессии страна не видела с семидесятых годов прошлого века.

В первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,8 процента в годовом исчислении, сообщило в пятницу, 17 апреля, Государственное статистическое управление КНР. Агентство AP отмечает, что это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 году, передает dw.com.

К рекордному падению ВВП привело закрытие производств, торговых точек и прекращение туризма вследствие борьбы с эпидемией коронавируса. Эксперты говорят о длительном периоде восстановления экономики. "Я не думаю, что мы увидим реальное восстановление до четвертого квартала или даже до конца года", - цитирует AP экономиста Чжу Чжэньсиня из финансового института Руши в Пекине.

Ситуация в Германии

В Германии эксперты прогнозируют тяжелую рецессию из-за эпидемии. Так, согласно докладу ведущих экономических институтов ФРГ, во втором квартале 2020 года ВВП Германии снизится на 9,8 процента, что станет негативным рекордом для немецкой экономики с 1970 года. Это отразится и на рынке труда, и на бюджете ФРГ. Безработица может вырасти до 5,9% или на 2,5 млн человек, а количество работающих по сокращенному графику увеличится до 2,4 млн человек.