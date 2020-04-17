Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном 3 17.04.2020, 8:44

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Иллюстрационное фото

Ее орбита по форме напоминает цветок, а не классический эллипс.

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, пишет ria.ru.

Общая теория относительности Эйнштейна, изложенная им в 1915 году, утверждала, что орбиты, по которым один объект вращается вокруг другого, не обязательно должны быть замкнутыми, как в ньютоновской механике. Звезда, обнаруженная астрономами, в самом центре Млечного пути в соответствии с предсказанием описывает орбиту, по форме напоминающую цветок, а не классический эллипс.

Как говорится в коммюнике обсерватории, эта необычная орбита обнаружена у звезды, которая вращается вокруг "компактного радиоисточника", известного как Стрелец A*.

"Этот прорыв в наблюдениях подтверждает свидетельства, что Стрелец A* должен являться супермассивной черной дырой с массой, в 4 миллиона раз превышающей массу Солнца", - заявил Рейнхард Генцель, директор немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка и один из создателей программы наблюдений обсерватории.

В заявлении также отмечается, что удаленный от Солнца на 26 тысяч световых лет объект Стрелец A* и густой кластер звезд вокруг него предоставляют ученым уникальную лабораторию для проверки физических явлений в ранее неисследованном режиме экстремального тяготения.