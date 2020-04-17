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В больницах Минска - новая вспышка коронавируса

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  • 17.04.2020, 9:13
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В больницах Минска - новая вспышка коронавируса
Фото: ТАСС

COVID-19 поразил столичные учреждения здравоохранения.

Телеграм-каналу «Баста» сообщают о новых случаях заражения COVID-19 в учреждениях здравоохранения Минска. Информация получена от сотрудников.

В Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии (Минск, улица Скорины, 24) коронавирус подтвержден у двух медсестер, врача и санитарки в детском отделении. Врачи на самоизоляции.

В Республиканском центре эндокринологии (работает на базе Центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, Минск, Макаенка 17) шесть врачей заражены Covid-19. Остальные врачи, в том числе и те, которые являются контактами первого уровня, продолжают принимать пациентов.

Сотрудники городских больниц №10 и №6, городского онкологического диспансера и подстанции скорой медицинской помощи №9 в Минске сообщают о том, что многие их коллеги уже заражены коронавирусом и госпитализированы.

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