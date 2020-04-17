Европейский инвестиционный банк создает гарантийный фонд объемом в 25 миллиардов евро 17.04.2020, 9:20

Фонд будет поддерживать средний и малый бизнес в ЕС.

Европейский инвестиционный банк создает гарантийный фонд объемом 25 млрд евро для инвестиций в борьбу с пандемией коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщается в коммюнике, размещенном на сайте учреждения.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка на встрече согласовал создание Европейского гарантийного фонда COVID-19 объемом 25 млрд евро.

Решение приняли по итогам рекомендаций Еврогруппы от 9 апреля о включении предложения ЕИБ в пакет мер ЕС по реагированию на кризис, обусловленный пандемией коронавируса.

Фонд поможет группе ЕИБ дополнительно увеличить поддержку европейских компаний на около 200 миллиардов евро, с акцентом на поддержку среднего и малого бизнеса.

Предполагается, что взносы в фонд будут осуществлять все 27 стран-членов ЕС, также возможны взносы из бюджета ЕС.

«Европе необходима амбициозная пан-европейская реакция на эту пандемию. Эти гарантии позволят группе ЕИБ сыграть мощную роль в пакете мер, согласованной Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать неотложно – и мы это делаем. Мы сейчас можем действовать действительно быстро, работая вместе с национальными партнерами и ЕС, и обеспечить поддержку экономики там, где в ней больше всего нуждаются», - отметил президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Фонд создается в рамках уже существующей партнерской платформы фондов (Partnership Platform for Funds), на основе ее процедур.

Формальное его создание завершится после того, как страны-члены, которые занимают не менее 60% капитала Европейского инвестиционного банка, предоставят необходимые обязательства.

По поводу использовании средств Фонда будут проводиться консультации с властями стран-членов, в частности национальными банками, чтобы определить потребности.

Кроме создания гарантийного фонда, группа ЕИБ также принимает меры, анонсированные в марте, переориентируя существующие гарантии на поддержку европейских компаний для преодоления последствий эпидемии.

Также задействуют совместные с Еврокомиссией финансовые инструменты, в частности, InnovFin Infectious Disease Finance Facility, для финансирования научных проектов для сдерживания эпидемии, разработки лекарств и вакцины. Общее финансирование проектов группы ЕИБ в сфере здравоохранения в настоящее время составляет около 5 миллиардов евро.