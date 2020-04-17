Назван новый возможный переносчик коронавируса 6 17.04.2020, 9:31

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Он появляется с наступлением лета.

С наступлением лета в городах появится тополиный пух, который может стать новым потенциальным переносчиком коронавируса и способствовать его распространению. Об этом сообщила российский иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, пишет lenta.ru.

Она назвала цветение тополя мощным фактором, повышающим заражаемость. По ее мнению, если к середине июня эпидемия не прекратится, то сложится «особенно тяжелая ситуация». С другой стороны, среди населения начнется обострение аллергических заболеваний органов дыхания, и аллергики попадут в группу риска. Логина отметила, что речь идет о более чем 20 процентах населения планеты.

Врач уточнила, что уже в ближайшее время начнется сезон цветения и у склонных к аллергии людей активизируются защитные реакции слизистых оболочек. Это сделает их более подверженными заражению, и им необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности.