Медработник из Докшиц: Ситуация сложная, по 20 кислородных баллонов за сутки выкидываем 17.04.2020, 9:38

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Врачи в райцентре валятся с ног от физической нагрузки.

По-прежнему тяжелая ситуация с коронавирусом в Докшицком районе Витебской области. Медицинские работники говорят, что пик заражения ожидают в конце апреля. Журналисты телеграм-канала «Баста» поговорили с одним из сотрудников Докшицкой центральной районной больницы.

- Очень тяжелая ситуация, - рассказал медработник. - Коллеги, которые занимаются непосредственно выдачей кислородных баллонов, валятся с ног от физической нагрузки. Ну и нервы – каждый день видеть это… По двадцать кислородных баллонов за сутки выкидывают, ситуация сложная, очень.

Случаи стали сложнее. Поступают - сразу кислород, тяжелых - на ИВЛ. Рассказали, что начальник местного ЖКХ поступил, ему около сорока, но срубило и его. Очень сложная ситуация там, серьезная.

В лучшую сторону пока что ничего не меняется, пик ожидают конец апреля, пока что так. Сто тридцать человек здесь в больнице с пневмониями или с «ковидом» сейчас – это минимум. Взяли мазки у всех медработников и ждут подтверждения из санстанции. Из врачей несколько человек тоже лежит в тяжелом состоянии.

Обслуживающий персонал – те, кто был задействован по хозработам, баллоны те же кислородные носили - кто уволился, кто ушел за свой счет, кто в отпуск. Люди далеко не молодые, у каждого семьи, боятся зацепить, перенести что-то, дошло до того, что уже сам главврач и начмед носят эти кислородные баллоны, суетятся по хозчасти.

Из участковой больницы в Крулевщине забрали заведующую, и двух медицинских работников, все молчат, запрещают информацию передавать.

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