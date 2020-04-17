Оппозиционер заставил белорусские власти оправдываться перед ООН 17.04.2020, 9:54

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Андрей Толчин

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский активист высмеял ответ чиновников.

Правительство Беларуси прокомментировало жалобу гомельского оппозиционного активиста Андрея Толчина, зарегистрированную в Комитете ООН по правам человека (№3241/2018). На международном уровне чиновники заявили о неприемлемости дела, так как заявитель не обжаловал 8-ми суточный арест в надзорных инстанциях, сообщает «Гомельская весна».

Белорусская сторона сообщила, что «А.Толчин был привлечен к 8 суткам ареста за призыв к участию в несанкционированном уличном шествии, имевшим место 25 марта 2017 года в Гомеле». А так, как политик с жалобами в Верховный суд и к Генеральному прокурору не обращался, чиновники заявляют о неприемлемости его дела для рассмотрения в Женеве.

Кроме того, белорусское правительство приводит статистику за 2017 год, согласно которой прокуратура вынесла 3766 надзорных протестов по делам об административных правонарушениях и 3665 были удовлетворены (97%), в то время как А. Толчин с жалобами в прокуратуру не обращался.

«Я действительно на личной странице «Фейсбук» в сети Интернет призывал граждан собраться в 12.00 часов 25 марта 2017 года на площади Восстания в Гомеле. Власть отреагировало жестоко, кинув меня за решетку на 8 суток. А сейчас на международном уровне пытается спрятаться за неприемлемостью. Не прокатит, вам там не тут!», - смеется демократический активист.

Правозащитник Леонид Судаленко, который ведет дело гомельского политика в КПЧ ООН, заявляет, что у председателя Верховного суда пять заместителей, у Генерального прокурора – четыре! Белорусское правительство не сообщает, к какому именно заместителю нужно обратиться для того, что бы впоследствии жалоба была рассмотрена непосредственно главным судьей или генеральным прокурором.

«Из приведенной статистики принесенных прокуратурой надзорных протестов невозможно установить, сколько например, было отменено административных дел, связанных с гражданскими и политическими правами. Мы можем предположить, что данная статистика имеет отношение исключительно к делам, связанным с нарушением, например, Правил дорожного движения», - прокомментировал коммуникацию по делу правозащитник.

Напомним, ранее Комитет ООН по правам человека уже рассматривал дело гомельского оппозиционера Андрея Толчина. В 2009 году он распространял в райцентре Наровля приглашения на Чернобыльскую встречу местных жителей с лидером оппозиции Александром Милинкевичем. Его тут же задержали и арестовали на 5 суток. В этом деле (№1919/2009) Комитет по правам человека обвинил белорусское правительство в нарушении права А. Толчина на свободу распространения информации.

Кроме того, в настоящее время в КПЧ ООН рассматривается еще одна жалоба Андрея Толчина по факту систематических преследований и крупных штрафов за фрилансерскую работу на польский спутниковый телеканал «Белсат».