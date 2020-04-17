«Баста»: От работников «Полесья» в Минске скрыли вспышку коронавируса в из ТЦ 2 17.04.2020, 10:03

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Люди продолжали ходить на работу и, возможно, заражаться.

Вчера появилась информация о том, что в торговом доме «Полесье» в Минске появился очаг коронавируса. Как оказалось, администрация скрывала этот факт от большинства работников до момента публикации, сообщает телеграм-канал «Баста».

- После вчерашней новости работники ТЦ «Полесье» удивились, что от них скрывают информацию о заболевших сотрудниках. После прямого вопроса информацию нехотя, но подтвердили. Никакой дезинфекции в магазине не проводили. Много сотрудников на больничном. Только сегодня обязали надевать работников маски и перчатки, - сообщает сотрудник торгового центра.

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