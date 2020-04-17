Объявлен победитель World Press Photo 17.04.2020, 10:13

Главный приз достался за фото протестов в Судане.

В четверг были объявлены лауреаты премии World Press Photo за 2019 год. В номинации "Фотография года" победил снимок сотрудничающего с агентством Франс Пресс японца Ясуеси Тиба, сообщает bbc.xom.

На фотографии запечатлена акция протеста в Судане против правительства, пришедшего к власти в результате военного переворота. Снимок был сделан в июне 2019 года.

Молодой человек в центре фотографии читал стихи, а другие освещали его мобильными телефонами. Жюри пришло к выводу, что фотография отражает силу молодости и искусства.