Типичный полицай 13 Ирина Халип

17.04.2020, 10:17

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Ирина Халип

Гнать его нужно от своего порога и со своей земли.

Кажется, у нас в стране впервые назрел конфликт, как в советской литературе, - между хорошим и лучшим. Между передовым токарем, выполняющим две нормы в день, и еще более передовым, выполняющим три нормы. Во всяком случае, именно так держались долгие годы Лукашенко и высокие представители РПЦ в Беларуси – друзья, единомышленники, поющие в унисон, идущие к одной цели, удачно распорядившиеся своей жизнью и судьбами граждан и прихожан. И вдруг перед православной Пасхой они впервые заговорили по-разному.

В мире к этому времени уже не осталось никого, кто говорил бы «не сидите, люди, дома, идите куда хотите, нет никакой пандемии». То есть малочисленные «знатоки» вещают нечто подобное, но, к счастью, исключительно на своих страницах в социальных сетях. А с высоких трибун – уже никто во всем мире. Даже если в глубине души кто-нибудь из оседлавших те трибуны и считает, что пандемии нет и вообще все это инопланетяне с рептилоидами выдумали, о своих внутренних убеждениях предпочитает молчать, потому что высказывать такое сегодня не только глупо, но еще и неприлично. А о приличиях облеченные властью в последние годы привыкли думать. Ну, за малым исключением. И все это малое исключение – лежит себе кучкой аккурат на нашем пороге, будто мы действительно на каком-то острове невезения.

Патриарший экзарх Беларуси митрополит Павел призвал православных не ходить в пасхальное воскресенье в храм. Призвал, разумеется, вслед за патриархом Кириллом, но не это важно. Церковь советует прислушаться к мнению врачей и никуда не ходить. Митрополит просит молиться дома и называет тех, кто продолжает агитировать за поход в церковь, «псевдопастырями, злопыхателями и подстрекателями». Оно и понятно: митрополит полетал на вертолете над страной, окропил ее святой водой против коронавируса – и понял, что эффективнее будет синхронизировать усилия с медиками, потому что вертолет с водичкой в условиях пандемии как-то скверно работает. И хорошо, что понял. И спасибо, что попросил не ходить в храм.

Но в это же самое время на амвон лезет «православный атеист», который говорит, что запретил главам всех конфессий, присутствующих в Беларуси, закрывать храмы на время эпидемии. И что дорогу к храму никто не закрывает, и что нужно идти молиться, и что сам непременно пойдет в воскресенье в церковь. Потом еще и начал давать советы священнослужителям, как организовывать работу храмов во время эпидемии, которой нет: «Свечку поставил, вышел и пошел».

Конечно, хочется сразу же «оттоптаться» на ситуации, тем более что комментарии в духе «ты кто такой, чтобы запрещать священнослужителям закрывать или открывать храмы? Ты кто такой, чтобы призывать людей молиться или не молиться? Ты кто такой, чтобы рассказывать и тем, и другим, что нужно делать после того, как свечку поставил?» сами напрашиваются. Но это вторично, хоть и лежит на поверхности. Первична же модель поведения. Это все уже было в белорусской истории.

23 июля 1942 года карательный отряд, состоявший из немцев и полицаев, согнал жителей деревни Доры, что в Воложинском районе, в церковь. Им велели помолиться и сказали, что всех отпустят. А когда сельчане вошли в храм и начали молиться, церковь подожгли. Тех, кто оказался ближе к окнам и пытался вырваться из горящего храма, расстреливали. В Дорах погибли 257 человек. Вам это ничего не напоминает?..

Так вот, призывать сегодня людей идти в храмы и молиться – то же самое, что запирать их в церкви и поджигать. Один и тот же modus operandi. Потому что Лукашенко – типичный полицай. Это ведь не должность, не зарплата, не круг обязанностей – просто призвание, которая не позволяет действовать иначе. Полицай редко гробит соотечественников под дулом пистолета – чаще по вдохновению. Полицай приходит в ваш дом с любым оккупационным режимом. Часто полицай страшнее оккупанта. Полицаю все равно, уцелеете вы или нет: у него нет никакой эмоциональной связи со своим народом и уже тем более с землей, на которой этот народ живет. Если умрете – даже лучше: полицаю лишние свидетели ни к чему.

Так что гнать нужно полицая от своего порога и со своей земли. И, конечно, не поддаваться на провокационные предложения идти в храм и молиться: подожжет и не подавится.

Ирина Халип, специально для Charter97.org