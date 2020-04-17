В Ниле нашли корабль времен Древнего Египта 17.04.2020, 10:23

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Судно пролежало в реке 2500 лет.

Найденный на дне Нила корабль, сохранившийся со времен Древнего Египта, подтвердил достоверность записей Геродота, которым почти две с половиной тысячи лет, пишет lenta.ua.

Древнее судно, пролежавшее на дне реки Нил два с лишним тысячелетия, относится к типу кораблей, который упоминается в "Истории" Геродота. В тексте, который был опубликован древнегреческим историком около 450-го года до н. э., есть описание египетского грузового судна под названием барис. Согласно схеме бариса, которую в свое время нарисовал Геродот, у корабля был руль, который проходил сквозь отверстие в днище. Но археологи до сих пор не находили доказательств существования таких кораблей у древних египтян, сообщает Science Alert.

"Судно пролежало в воде тысячи лет, но удивительно хорошо сохранилось, поэтому мы можем получить массу ценных сведений, исследуя его. Корабли такого типа описывал Геродот в своих записях — у нас нет сомнений, что это именно барис", — говорят исследователи.

Корабль был обнаружен при раскопках на территории древнеегипетского города Гераклион. Две с половиной тысячи лет назад этот город был одним из важнейших портов Древнего Египта.