Доктор Комаровский: Страшно подумать, что будет на Пасху 7 17.04.2020, 10:29

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Евгений Комаровский

Известный медик предупредил тех, кто решил послушать предложение Лукашенко.

Доктор Евгений Комаровский уже объяснял, почему Лукашенко не прав, разрешая людям идти в церковь. Но в связи с пандемией коронавируса решил в преддверии праздника высказаться на YouTube еще раз, пишет «Салiдарнасць».

Он рассказал, что проезжал на автомобиле в Вербное воскресенье возле церкви и видел толпы людей.

– Страшно подумать, что будет на Пасху, – отметил Евгений Комаровский.

Медик рассказал на собственном примере, что на эту Пасху к нему в гости не придут близкие друзья, дети и внуки: «Я просто не могу себе этого позволить!»

С одной стороны, сказал Комаровский, пандемия коронавируса закончится, когда человечество выработает коллективный иммунитет. Для чего должно переболеть до 70% населения. С другой стороны – все же стоит поберечь себя и не создавать трудности для системы здравоохранения.

– Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа – шансов на воскресение у вас нет… Останьтесь дома. Сберегите себя для тех, кому вы дороги. Поберегите тех, кто дорог вам. Господь услышит вас, где бы вы ни были, – отметил врач.