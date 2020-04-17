В США количество погибших от коронавируса превысило 33 тысячи 17.04.2020, 10:34

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Больше всего – в Нью-Йорке.

Количество погибших от коронавируса в США превысило 33 тысячи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество смертей от коронавируса в США за сутки, по состоянию на 20:30 по местному времени, выросло на 4491 – по сравнению с данными предыдущего дня в это время.

Такой резкий рост может быть связан с задержкой поступления данных о людях, которые умерли раньше, но у них не было подтверждено Covid-19.

На момент этой публикации, общее число погибших в США достигло 33 286 человек, из них 11 477 – умершие в Нью-Йорке.

По данным Центра по контроля и профилактики заболеваний США, цифры несколько меньше – 31071 погибших, среди которых 4141 – вероятно погибшие от коронавируса.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США превысило 671,4 тысячи. Тест на коронавирус сдали более 3,4 миллиона американцев.

Рекомендации ВОЗ призывают штаты начинать ослабление ограничений только после того, как будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев COVID-19 или положительных тестов на заболевание в течение 14 дней.