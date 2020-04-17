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Соцсети раскритиковали футболистов минского «Динамо» за майки «Дзякуй дактарам»

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  • 17.04.2020, 11:11
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Соцсети раскритиковали футболистов минского «Динамо» за майки «Дзякуй дактарам»
Фото: dinamo-minsk.by

Вместо самоизоляции они продолжают играть.

Беларусь осталась последней страной в Европе, где футбольные матчи проходят как ни в чем не бывало. Вчера, 16 апреля, в Минске стартовал пятый тур чемпионата Беларуси по футболу – и сразу с двумя матчами. В рамках второго на поле вышли команды «Динамо» и «Неман». Игроки «Динамо» были одеты в белые майки с надписью «Дзякуй дактарам», пишет kyky.org.

Акция солидарности футболистов с медиками не осталась незамеченной в соцсетях. Одни в твиттере шутят, что читается надпись как «Дзякуй дыктатару» (кто-то вообще видит «Дзякуй трактарам»), другие признаются, что посыл хороший – если только не брать во внимание факт, что ВОЗ и Минздрав советуют всем сидеть по домам.

Вот что у себя в фейсбуке написала художница Ника Сандрос: «Кто считает это [выход в майках] трогательным? Это же дебилизм. Когда врачи умоляют всех замереть по домам, чтобы выжить и дать шанс им, врачам, справиться с ситуацией, в которой они рискуют жизнями, ты делаешь именно то, что они просят не делать – в ср..ых майках «Спасибо врачам».


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