Спрос на бензин в России рухнул вдвое 6 17.04.2020, 11:14

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У «государства-бензоколонки» серьезные проблемы.

Минэнерго РФ отмечает, что спрос на бензин за первые две недели апреля в крупных городах снизился от 30 до 50%, немногим меньше он упал для дизельного топлива, покупать керосин в России стали более чем в два раза меньше. На спрос повлияла ситуация с изоляцией граждан (из-за коронавируса), сказал на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает finanz.ru.

«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30-50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в 2 раза», - сообщил он.

Сорокин заметил, что ожидать роста цен на топливо не стоит из-за демпфирующего механизма, который стимулирует нефтяников держать цены на нефтепродукты примерно на одном и том же уровне. При высокой цене нефти компании получают от государства субсидии, а при низких наоборот возвращают часть прибыли в бюджет.

Он добавил, что в настоящий момент Минэнерго видит существенную конкуренцию между сетями АЗС, так что в некоторых регионах независимые заправки даже немного снизили цену, чтобы увеличить объем реализации топлива.