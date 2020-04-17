Финальные гастроли театра абсурда 19 17.04.2020, 11:16

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Стендапер явно задержался на сцене.

Подписчик пресс-службы гражданской кампании «Европейская Беларусь» в соцсетях задает вопросы, которые волнуют многих белорусов. Пресс-служба кампании опубликовала текст его письма:

- Лукашенко вместо того, чтобы следовать примеру цивилизованных государств, продолжает удивлять белорусов своими «познаниями» в разных сферах. Все помнят, как диктатор отменял радиацию в чернобыльской зоне и лечил болезни трактором? На днях он выдал очередной стендап в котором единоличным решением сократил инкубационный период коронавируса с 14 до 7 дней.

Во всем мире принимаются колоссальные меры поддержки населения. Государства освобождают граждан от оплаты коммунальных услуг на время карантина, обеспечивают пенсионеров бесплатными лекарствами, раздают детям планшеты для возможности обучаться дома, вводится мораторий на выплаты кредитных обязательств, всех усилий для поддержки граждан и не перечесть. Но речь идет о цивилизованных странах, там где есть здравый смысл и легитимная власть. В белорусском же случае вместо здравого смысла и легитимной власти мы имеем театр абсурда с 26 летним бенефисом горе-стендапера.

Хотелось бы задать вопрос: до какой степени мы будем позволять себя унижать? Может, уже пришла пора погнать стендапера со сцены?