В Европе рекордно вырос объем наличных в обороте 7 17.04.2020, 11:27

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Такой прирост наличных евро не фиксировался с 2008 года.

На 10 апреля в обороте в зоне евро находилось более 1,3 трлн евро наличности. Это на 41,2 млрд евро больше, чем в начале марта, когда в ЕС начали массово вводить карантинные меры. Об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕБЦ), передает liga.net.

Такой рекордный прирост наличных евро не фиксировался со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда за месяц оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег, формируя запасы на "черный" день, считают власти ЕС.