закрыть
17 апреля 2020, пятница, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Европе рекордно вырос объем наличных в обороте

7
  • 17.04.2020, 11:27
  • 2,821
В Европе рекордно вырос объем наличных в обороте

Такой прирост наличных евро не фиксировался с 2008 года.

На 10 апреля в обороте в зоне евро находилось более 1,3 трлн евро наличности. Это на 41,2 млрд евро больше, чем в начале марта, когда в ЕС начали массово вводить карантинные меры. Об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕБЦ), передает liga.net.

Такой рекордный прирост наличных евро не фиксировался со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда за месяц оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег, формируя запасы на "черный" день, считают власти ЕС.


популярное за неделю

Мнение

В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин