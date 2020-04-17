Коронавирус поразил военную часть спецназа МВД 17.04.2020, 11:35

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иллюстрационное фото

Заболел еще один военнослужащий части 3310.

У еще одного военнослужащего милицейской бригады внутренних войск Министерства внутренних дел (войсковая часть 3310) подтвержден коронавирус. Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщил источник в части.

«У спецназовца из войсковой части 3310, которая размещается в деревне Околица под Минском, подтвердили диагноз Covid-19. Всех из бригады, кто хоть как-то контактировал с ним, переселили в одну казарму. Бригада на строгом карантине. Завтра их увезут на базу в Воловщину на месяц», - сообщил источник в войсковой части.

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