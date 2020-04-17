Стало известно, какие тренировки полезны не только для тела 1 17.04.2020, 11:56

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Для этого не так важен объем физической нагрузки.

Всем известно, что в здоровом теле — здоровый дух. Исследователи Базельского университета с коллегами из Университета Цукуба в Японии на основе широкомасштабного анализа смогли составить рекомендации для тренировок, которые положительно влияют на когнитивные функции, пишет (a target="_blank" href=https://www.popmech.ru/science/news-569494-stalo-izvestno-kakie-trenirovki-polezny-ne-tolko-dlya-tela/>«Популярная механика».

Исследователи выявили несколько ключевых характеристик для занятий спортом. Тренировки на выносливость, силовые или сочетание этих компонентов, по видимому, улучшают когнитивные показатели. Однако сложные виды спорта, требующие сложных схем движения и взаимодействия с другими игроками, значительно более эффективны. «Координация во время занятий спортом оказалась более важной, чем общий объем физической нагрузки», — комментируют авторы исследования.

Более высокая степень активности не обязательно приводит к соответствующему уровню умственного развития. А увеличение продолжительности каждого упражнения обещает улучшение когнитивных показателей только в течение длительного периода времени.

Ученые пришли к выводу, что спортивные занятия одинаково эффективны для всех возрастных групп. Упражнения для детей и их бабушек и дедушек не обязательно должны быть принципиально разными, чтобы улучшить когнитивные показатели.

Исследовательская группа также проанализировала разницу между мужчинами и женщинами. Один и тот же объем спортивной активности по разному влияет на физическую форму полов.

Различия между полами особенно заметны в интенсивности занятий. Например, у мужчин, тяжелая тренировка с постепенным увеличением интенсивности приводит к значительному улучшению когнитивных показателей в течение длительного периода времени. Напротив, положительный эффект на женщин и девочек исчезает, если интенсивность увеличивается слишком быстро. Результаты исследования показывают, что они должны выбирать спортивные занятия низкой и средней интенсивности, если они хотят повысить свою когнитивную функцию.