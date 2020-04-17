Новые очаги заражения COVID-19: «скорые» массово забирают людей в городах Беларуси 12 17.04.2020, 12:06

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Особенно тяжелая ситуация - в Витебской области и Гомеле.

Из многих городов Беларуси приходят сообщения о том, что вчера и сегодня «скорые» продолжали забирать людей с подозрением на коронавирус. Особенно тяжелая ситуация в Витебской области и Гомеле, передает телеграм-канал «Баста».

Растет количество госпитализированных в райцентрах Каменце, Лунинце и Пинске Брестской области.

Появились новые очаги заражения в Чечерске и Климовичах Могилевской области, Лиде и Мостах Гродненской области.

«Скорые» приезжали даже ночью. Эти фото сняты в Гомеле, где по одному из адресов приехали сразу три автомобиля с медиками и в Лиде.

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