Американский губернатор рассказал историю своего лучшего друга, потерявшего мать из-за коронавируса 3 17.04.2020, 12:15

1,814

Губернатор Чарли Бейкер

Фото: Getty Images

Во время рассказа на глаза Чарли Бейкера навернулись слезы.

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер, выступая с дневным брифингом о ситуации с COVID-19, рассказал историю своего лучшего друга, потерявшего мать из-за коронавируса, пишет «Новое время».

В своей речи он отметил большое значение возможности сказать последние слова близким:

«Мой лучший друг потерял свою маму из-за COVID, и… Между ними были замечательные отношения, и именно поэтому они никогда не оставляли недосказанности в общении друг с другом. Я имею в виду, что, взглянув на них, вы понимали, что с ними не возникнет ситуация вроде «господи, если бы у меня только был шанс сказать ей» или «сказать моему сыну» те или иные слова. Они никогда не попадали в такую ситуацию.

Но это не умаляет того факта, что это был чрезвычайно болезненный процесс для их семьи — упустить этот важнейший ритуал, в который люди верят и которого они придерживаются, а именно шанс попрощаться в последний раз.

И когда говорят о том, что через это проходит множество людей, я на самом деле думаю о всех тех, кому не выпал шанс сказать «прощай».

США — наиболее пострадавшая от коронавируса страна по количеству случаев заражения и смертей. По состоянию на 17 апреля, в Соединенных Штатах зафиксировали 678 210 фактов инфицирования, а свыше 34 тысяч граждан скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.