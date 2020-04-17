Кредиторы «сдирают» с белорусских предприятий миллиарды 7 17.04.2020, 12:27

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Фото: kp.by

Кредитные каникулы не предусмотрены.

Пока власти решают, дать ли тонущим предприятиям кредитные каникулы, наши компании каждый месяц отдают гигантские долги. Счет идет на суммы с девятью нулями в рублях, долларах и евро, пишут banki24.by.

В январе—феврале 2020 года крупные и средние предприятия Беларуси направили на погашение кредитов и займов 11,025 млрд BYN.

По сравнению с 2019 годом денежная нагрузка на компании выросла на 11,3%. Увеличилась и удельная нагрузка на крупный и средний бизнес. Если в 2019-м предприятия отдали кредиторам 27,1% от выручки, то в 2020-м уже 29,9%.

Больше всего перечислили в пользу кредиторов предприятия Минска — 2,624 млрд BYN. Относительно 2019 года нагрузка на столичные компании выросла на 16,5%. Минчане отдали в счет погашения долгов 21% выручки.

Наибольшую долю от выручки направили кредиторам бизнесы Витебской области — 46,3%. В денежном эквиваленте расходы витеблян составили 1,705 млрд BYN (+15,6% к 2019 году). Главный плательщик области по кредитам и займам — это Нафтан.

Самый быстрый рост расходов на кредиты и займы отмечался в Брестской области — 24,2%. Этот рост связан с низкой базой сравнения по 2019 году. За 2 месяца 2020-го предприятия Брестчины отдали кредиторам 750,7 млн BYN. Во всех других регионах страны затраты были больше. Кроме того, в Брестской области отмечалась самая низкая удельная нагрузка на компании — всего 20,2% выручки.

Снижение долгового пресса фиксировалось только в Минской области — минус 0,9% к 2019 году. В пересчете на рубли предприятия Минщины отдали кредиторам 1,571 млрд BYN, или 29% выручки.

В Гомельской области компании перечислили в счет погашения долгов 2,218 млрд BYN (+4,7% к 2019 году), в Гродненской — 1,309 млрд BYN (+22,1%), в Могилевской — 847 млн BYN (+5,4%). Удельная нагрузка на бизнесы составила 39,5%, 38,3% и 34,1% от выручки соответственно.

В разрезе видов деятельности больше остальных отдали кредиторам предприятия промышленности — 5,874 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом выплаты выросли на 7,4%, а удельная нагрузка составила 39,1% выручки. В сельском хозяйстве платежи по кредитам и займам составили 310,3 млн BYN (+43,1%), в строительстве — 304,5 млн BYN (+14,7%), в оптовой торговле — 1,454 млрд BYN (+18,9%), в ритейле — 623,9 млн BYN (минус 1,7%), на транспорте — 375,4 млн BYN (+55,5%), в торговле автомобилями и мотоциклами — 372 млн BYN (минус 32,5%).

Аграрии направили кредиторам 16,1% выручки, строители — 19,7%, оптовики — 46,9%, ритейл — 11,5%, транспорт — 12,2%, торговля авто и мотоциклами — 64,2%.