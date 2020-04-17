Водители-международники: Мы не можем вернуться домой 3 17.04.2020, 12:52

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Из-за пандемии власти нарушают условия труда перевозчиков и не дают тем уйти на самоизоляцию.

В редакцию Charter97.org пришло несколько писем от читателей, в которых они рассказывают о ситуации водителей международных перевозок.

По их словам, следуя транзитом через территорию Республики Беларусь, водителей (вне зависимости от гражданства) вынуждают покинуть страну в течение суток, несмотря на режим труда и отдыха водителей-международников (в Европе за нарушение режима очень большие штрафы).

25 марта Советом министров было принято постановление, согласно которому определены меры самоизоляции для водителей-международников.

Тем не менее, на границах Беларуси это привело многих в замешательство:

«Все это из-за постановления 171. Помогите нам дальнобойщикам мы не можем заехать домой. Определили несколько стоянок на все Беларусь. На них мест не хватает, продуктов не купить. С маршрута свернуть нельзя. За все это штраф. А штраф выдают за какой-то залоговый взнос. Помогите нам остановить этот беспредел. На любой границе вас поддержат. Приезжаете на ПП «Козловичи».

Как пишут читатели, сейчас в странах, в которых объявлен карантин, приняты все меры. Но в Беларуси к таможенным органам и транспортной инспекции, с которыми водители чаще всего имеют дело, не применяются ограничения по самоизоляции (они посещают все общественные места и могут быть непосредственной угрозой распространения вируса).

«Следовательно, если водитель-международник должен покидать страну, тем самым подвергать себя опасности, значит и органы с ними контактировавшие также должны быть изолированы».

На территории Республики Беларусь Совет Министров определил перечень парковок для водителей-международников. Как пишут читатели, на данных парковках недостаточно парковочных мест, нет душа и магазинов. Если и есть пункты питания, то наценки на продукты завышены в разы.

Водители задаются вопросом, почему именно они несут угрозу распространения вируса, а таможенные органы и транспортная инспекция, контактируя с водителями нет? И почему водитель-международник не может находится дома на самоизоляции даже дома?