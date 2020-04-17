Биологи установили состав «свадебного одеколона» лемуров 2 17.04.2020, 13:06

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Ученые выяснили секрет цветочно-фруктового аромата этих животных.

Люди — не единственные приматы, использующие парфюмерию для привлечения потенциальных партнеров. Самцы живущих на Мадагаскаре кольцехвостых лемуров (Lemur catta) также повышают свою привлекательность, полагаясь на фруктово-цветочные ароматы, которые производят расположенные на запястьях железы. Японским ученым удалось идентифицировать три ключевых компонента этого запаха. Об этом они сообщают в новой статье, опубликованной в журнале Current Biology, пишет Naked Science.

Разумеется, запахи играют большую роль в жизни кольцехвостых лемуров, участвуя в установлении территориальных границ и социального статуса, сигнализируя о готовности к спариванию и рождению потомства. Но если в обычном состоянии животное распространяет горький аромат, то в сезон размножения он меняется, становясь мягким, фруктово-цветочным. Самцы тщательно протирают свои роскошные хвосты лапками, смазывая их секретом желез, — и во время ухаживаний стараются помахивать ими поближе к мордочке самки, чтобы та почувствовала запах.

Это поведение исследовала команда профессора Токийского университета Казусиге Тоухара. Ученые собрали пахучий секрет у четырех самцов и представили их самкам, показав, что «фруктовый» аромат они обнюхивают и «оценивают» вдвое дольше, чем обычный «горький», а иногда и облизывают пахнущий предмет.

Газовая хроматография с масс-спектрометрией позволили выяснить состав пахучего секрета. Его ключевыми компонентами оказались три альдегида: додеканаль, 12-метилтридеканаль и тетрадеканаль. Во «фруктовом», «свадебном» запахе лемуров этих ароматных летучих веществ содержалось намного больше, нежели в обычном. Кроме того, искусственно приготовленная смесь этих трех соединений привлекала самок, как и обычный запах самца.

Додеканаль содержится в эфирных маслах цитрусовых растений и благодаря своему сильному цветочному запаху широко применяется в парфюмерии. Однако не реже он встречается и среди животных, участвуя, например, в узнавании овцами своего потомства. Тетрадеканаль известен в качестве феромона насекомых — и вообще, как отмечает профессор Тоухара, все три эти альдегида часто применяются для коммуникаций самыми разными животными.